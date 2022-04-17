يونيليفر تعلق على وقف استيراد شاي ليبتون: ينتج في مصر.. ولا وقف لأنشطتنا

كتبت-شيرين صلاح:

قالت شركة يونيليفر مشرق إن أنشطتها الصناعية والتجارية سواء بالتصدير أو بالاستيراد تسير بشكل طبيعي ومنظم وفقا لكافة القوانين والقرارات المعمول بها داخل مصر.

ونشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قائمة بالشركات الموقوفة لمخالفة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 بشأن قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد أن بعض الأنباء تحدثت عن وقف استيراد منتجات غير مطلوب تسجيلها مثل شاي ليبتون وفقا لقرار 43 لسنة 2016.

وأوضح أن هذه المنتجات تصنع بالكامل في مصانع الشركة، وتصدرها إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وهو ما يؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة.

وقالت الشركة إنها سبق تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب إلغاء قرار تسجيل أحد منتجاتها والذي استبدل بقرار أخر ساري لذات المنتج منذ أغسطس 2021، دون باقي المنتجات والتي لها قرارات وزارية أخرى منفصلة وسارية.

وبحسب الشركة فإنها تهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة خاصة فيما يتعلق بسلع استراتيجية مثل الشاي والمنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مثل الصابون في ظل الظروف الحالية والتي تتعاون فيها كافة الأطراف المعنية لاستقرار السوق المصري وتوفير السلع والمنتجات للمستهلك المصري.

وقال محمد بدر الدين، رئيس قطاع العلاقات الحكومية لشمال أفريقيا في شركة يونيليفر مشرق، لمصراوي، إن منتجات شركة ليبتون لن يتوقف بيعها في الأسواق بعد القرار الصادر من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اليوم الأحد، نظرًا لأنها تنتج في مصر.