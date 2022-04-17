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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع خلال التعاملات

01:22 م الأحد 17 أبريل 2022
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع خلال التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ارتفاعه خلال التعاملات، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد في بداية تعاملات اليوم جنيهين، ليواصل ارتفاعه وتصبح قيمة الارتفاع 3 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 679 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 873 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1018 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1163 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8144 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع إلى نحو 1978 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.24%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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