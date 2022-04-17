المشاط تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي المشروعات المستقبلية المشتركة



كتب- مصطفى عيد:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا افتراضيًا مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، المشروعات المستقبلية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية المستقبلية 2021-2027، في إطار الأولويات التنموية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

ومن بين هذه المشروعات التنمية الريفية والنقل والطاقة والتحول الأخضر، في إطار مبادرة الفريق الأوروبي، والتعاون في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروعات تمكين المرأة، والتنمية الاجتماعية من خلال الدعم الفني والتمويلات التنموية، وفقا للبيان.

وشهد اللقاء أيضا متابعة جهود التعاون الإنمائي المشتركة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة نتائج الاجتماع الذي عقدته الوزيرة، مع فرانز تيمرمانز، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بتغير المناخ خلال الأسبوع الماضي.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وكذلك رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وبحث الجانبان أيضا نتائج بعثة الاتحاد الأوروبي التي زارت مصر في نهاية يناير الماضي لبحث التعاون في مجال الصحة واللقاحات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أهم المؤسسات الدولية متعددة الأطراف الشيكة لمصر، وتطورها على مدار السنوات الماضية في إطار أولويات الدولة التنموية وجهودها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى الاتفاقيات المنفذة مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي من بينها منحة بقيمة 58 مليون يورو لدعم جهود التنمية في عدة قطاعات، فضلا عن منحة بقيمة 80 مليون يورو لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومكافحة جائحة كورونا.

وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون في الفترة المقبلة من خلال مزيد من الشراكات التي تعزز التعاون الثنائي بين الجانبين من خلال أدوات التمويل المبتكرة وغيرها من آليات التعاون الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى أهمية الشراكة مع مصر، والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لدعم رؤية التنمية والجهود التي تنفذها الدولة، وانفتاح الاتحاد الأوروبي على مزيد من التعاون المشترك مع الحكومة المصرية.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية، وفقا للبيان.