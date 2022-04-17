صاحبة شاي ليبتون.. يونيليفر تنفي وقف الاستيراد من الشركة: رقم التسجيل مختلف

كتبت- ياسمين سليم:

قال منير الجزايرلى، مدير عام التسويق بشركة يونيليفر مشرق، إن إدراج الشركة في قائمة الشركات الموقوفة لمخالفتها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 بشأن قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، غير صحيح.

وأضاف لمصراوي: "ما يقال عن إيقاف الشركة شائعات حتى أن رقم تسجيل الشركة المدرج في القائمة مخالف لرقم التسجيل الخاص بشركتنا".

وتظهر القائمة المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للصادرات والواردات، اسم شركة UNILEVER PLC وهي شركة ذات علامة تجارية من إنجلترا.

وتمتلك شركة يونيليفر البريطانية أكثر من 400 علامة تجارية في عدد من المجالات، من بينها شاي ليبتون، ومنتجات فازلين، وصن سيلك، وكومفورت، ودوف، وأكس، وصن، وكنور.

وفي 2016 قررت وزارة التجارة والصناعة إلزام المصانع والشركات المصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى مصر، وربطت التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.