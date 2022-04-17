ارتفاع الحديد وتراجع الخشب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد، بينما تراجعت أسعار الخشب، وتباينت أسعار الخشب بالسوق المحلي اليوم الأحد، مقارنة بأمس.

ويختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19654 جنيهًا، بزيادة 128 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20284 جنيهًا، بزيادة 58 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1562 جنيهًا، بزيادة 28 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2785 جنيهًا، بتراجع 279 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 12580جنيهًا، بتراجع 341 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 8231 جنيهًا، بتراجع 463 جنيهًا.