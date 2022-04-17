تباين أسعار الدواجن والبيض واللحوم في الأسواق اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الدواجن الحية واللحوم والبيض في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بأمس.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.46 جنيه، بزيادة 31 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 52.54 جنيه، بزيادة 8 قروش.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 50.29 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.12 جنيه، بتراجع 42 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 56.7 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.33 جنيه، بزيادة 84 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 151.11 جنيه، بزيادة 9.05 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 158.04 جنيه، بتراجع جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 150 جنيهًا، بتراجع 37 قرشا.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 163.24 جنيه، بتراجع 13 قرشا.