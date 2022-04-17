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تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:49 ص الأحد 17 أبريل 2022
تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضار

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف الخضروات بين 10 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والفاصوليا، والكوسة، والباذنجان البلدي، الخيار الصوب، والخيار البلدي بين 50 قرشا و3.5 جنيه، وفقا لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 1.1 و2.25 جنيه، بزيادة 10 قروش.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الجزر بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

ورق عنب بلدي بين 15 و17 جنيها.

ورق عنب بناتي بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

بطيخ ( 4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.

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سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سعر الطماطم سعر الخيار

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