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ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

10:25 ص الأحد 17 أبريل 2022
ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

الحبر الأسود في سوق السمك بورسعيد

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كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 40 و42 جنيها.
وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.
وانخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 67 و77 جنيها.
كما هبط سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيه.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و180 جنيها.

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