ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد بمصر في بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 678 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 872 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1017 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1162 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8136 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع إلى نحو 1978 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.24%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.