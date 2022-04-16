كتبت-دينا خالد:

توقع عدد من التجار ورؤساء غرف تجارية، لمصراوي، أن تظل أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن مستقرة دون تغير بعد ارتفاع أسعار البنزين أمس.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من أمس الجمعة، وقررت تثبيت أسعار السولار لمدة 3 شهور تنتهي في يونيو المقبل.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، زيادة سعر طن المازوت المورد للصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، واستثنت اللجنة الصناعات الغذائية والكهرباء من القرار، وقررت تثبيت أسعار المازوت المورد لهذه الصناعات.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخضروات والفاكهة لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين الجديدة.

وأضاف النجيب، أن نحو 90% من مستلزمات الزراعة من الوقود والتي تستخدم في الآلات والمعدات تكون من السولار وأسعاره لم تتغير.

وأشار النجيب، إلى أن ما يتحكم في أسعار الخضروات والفاكهة، هي آليات العرض والطلب والتغيرات المناخية.

واتفق معه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن أسعار الدواجن لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين.

وأضاف السيد، أن نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار، وأسعاره لم تتغير لذلك لن ترتفع الأسعار.

وتوقع جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن تؤثر زيادة أسعار البنزين بشكل طفيف على أسعار السلع.

وأضاف عمران، أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس على أسعار السلع ولكن ستكون الزيادة طفيفة وستتضح هذه الزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأشار عمران، إلى أن أسعار السلع مستقرة عند مستواها حتى الآن ولم تتأثر بزيادة أسعار البنزين أمس.

وتوقع هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ألا تتأثر أسعار اللحوم بالأسواق بارتفاع أسعار البنزين أمس.

وبحسب عبد الباسط، فإن أسعار اللحوم مستقرة بالأسواق حتى الآن دون تغيير.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 180 و190 جنيها، بحسب المنطقة التي يباع بها، وفقا لقول عبد الباسط.

وسعر كيلو الضأن يصل إلى 180 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 120 جنيه و140 جنيها.