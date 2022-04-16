كيف تحصل على كورس معتمد ومجاني لتطوير تطبيقات المحمول؟

كتب-علاء حجاج:

توفر منصة مهارة تك التي أطلقها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات فرصًا تدريبية مجانية عبر الإنترنت في مسارات تكنولوجية متنوعة.

ويمكنك الآن تعلم العديد من المهارات التكنولوجية الحديثة من منزلك، وذلك من خلال دورات تدريبية مجانية معتمدة يقدمها خبراء في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر منصة "مهارة تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات “ITI”.

ويتيح “ITI” من خلال منصة “مهارة تك” الرقمية العديد من الكورسات التدريبية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات منها ” تطوير تطبيقات المحمول"، والتي تساعد المتدربين تعلم تطوير تطبيقات المحمول من خلال دورتين مجانيتين، وهما " تطوير لغة الجافا -تطوير تطبيقات المحمول لنظام الأندرويد باستخدام لغة الجافا".

مميزات الدورات التدريبية على منصة مهارة تك

تمنحك شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات.

مسارات التدريب ومحتوى الدورات التدريبية مجانًا.

التعلم أونلاين دون الحاجة للحضور بالمعهد.

المحتوى مُقدم من نخبة من خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمدين من معهد ITI.

المحتوى التعليمي متاح باللغتين العربية والإنجليزية.

طريقة التسجيل في منصة “مهارة تك”

الضغط على أيقونة “تسجيل اشتراك جديد“

تسجيل البيانات والتي تشمل الاسم والبريد الإلكتروني

الحصول على رسالة عبر البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب

تفعيل الحساب عبر الضغط على الرابط الذي تم إرساله إلى بريدك الإلكتروني

يجب على المتدرب التسجيل على منصة “مهارة تك” للاستفادة بالدورات التدريبية المتاحة على المنصة.