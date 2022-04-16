معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.4% خلال عام 2021

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل البطالة في مصر خلال العام الماضي بنسبة 0.5% ليسجل 7.4% في 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وكان معدل البطالة سجل 7.9% في 2020 وهو نفس المستوى الذي سجله في 2019.

وخلال العام الماضي سجل معدل البطالة 7.4% في الربع الأول و7.3% في الربع الثاني و7.5% في الربع الثالث من العام.

وبلغ تقدير قـــوة العمل 29,358 مليون فرد عام 2021 (24,296 مليون فرد ذكور، 5,062و مليون فرد من الإناث) مقابل 28,458 مليون فرد عام 2020 (23,684 مليون فرد ذكور، و4,774 مليون فرد من الإناث) بنسبة زيادة 3,2٪ عن عام 2020.

وبحسب البيانات بلغ عدد المتعطلين 2,170 مليون متعطل عام 2021 (1,359 مليون متعطل ذكور، 811و ألف متعطل إناث) مقابل 2,259 مليون متعطل عام 2020 بانخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3,9٪.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15 إلى 29 سنة) 15٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية وهو نفس المعدل في عام 2020 وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.8٪ وبين الشباب الإناث 35.9٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2021.

ويوضح الجراف التالي تطور معدل البطالة في مصر خلال 4 سنوات.