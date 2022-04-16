أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 70 و78 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 90 و190 جنيه.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 38 و42 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و180 جنيها.