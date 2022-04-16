انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات السبت، بقيمة تتراوح بين 25 قرشا وجنيهين، مقارنة بأسعار أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر الطماطم والبطاطس والفلفل الرومي والخيار وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة، وفقا لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 جنيه و9 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض 25 قرشا.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الجزر بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

ورق عنب بلدي بين 15 و17 جنيها.

ورق عنب بناتي بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

بطيخ ( 4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.