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شركات مياه غازية ترفع أسعار بعض منتجاتها 75 قرشاً من أول مايو

11:37 م الجمعة 15 أبريل 2022
شركات مياه غازية ترفع أسعار بعض منتجاتها 75 قرشاً من أول مايو

أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركات المياه الغازية مثل بيبسي وكوكاكولا سترفع أسعار عبوات اللتر 75 قرشاً بداية من شهر مايو المقبل.
وأضاف المنوفي، أن سعر لتر زجاجة البيبسي اللتر سيكون 10.75 جنيه، بزيادة قدرها 75 قرشاً بداية من مايو المقبل بالأسواق.
وسيزيد سعر عبوة اللتر لشركة كوكاكولا إلى 10.75 جنيه، وسعر الزجاجة 1.5 لتر سيكون 11.75 جنيه، بزيادة قدرها 75 قرشاً، بداية من مايو المقبل أيضا، وفقاً لقول المنوفي.
كما سترتفع أسعار كلا من أمستيل كانز، وبيريل كانز، وفيروز كانز، وفيروز جيب بقيمة 75 قرشا أيضاً، بداية من مايو المقبل.
وذكر عضو شعبة المواد الغذائية، أن سعر أمستيل كانز بعد الزيادة سيصبح 7.75 جنبه، وسعر بريل 275 ملي سيرتفع إلى 7.75 جنيه، وفيروز إلى 6.75 جنيه، وفيروز جيب إلى 5.75 جنيه.
وأرجع المنوفي زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار بعض منتجاتها.

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