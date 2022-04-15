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زيادة أسعار البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

08:22 ص الجمعة 15 أبريل 2022
زيادة أسعار البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

أسعار البنزين

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كتبت- شيماء حفظي:

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، وفقا لبيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة.

وقال البيان، إنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم.

وتصبح الأسعار كالآتى

سعر لتر بنزين 80 سيصبح 7,50 جنيه للتر

سعر لتر البنزين 92 سيصبح 8,75 جنيه للتر

سعر لتر بنزين 95 سيصبح 9,75 جنيه للتر

وقررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأصدرت اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، الأسعار الجديدة للربع ابريل يونيو 2022.

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