تحالف حكومي يتخارج من "إنكوليس" للتأجير التمويلي.. ومصادر: المشتري مصري



كتبت- منال المصري:

أعلن تحالف مساهمي المال العام المكون من بنك مصر، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وبنك الاستثمار القومي عن انتهاء عملية بيع كامل حصصهم برأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، بإجمالي قيمة 317 مليون جنيه.

وبحسب بيان من بنك مصر اليوم الخميس، بلغت حصة الكيانات الأربعة التي تخارجوا منها 7,729,720 سهم بنسبة 38.65% من إجمالي رأسمال شركة إنكوليس، و ذلك بسعر 41 جنيها للسهم.

وقالت مصادر بأحد الكيانات المتخارجة، لمصراوي، إن مشتري هذه الحصص هو مستثمر مصري، ومن خارج القطاع المالي، مفضلة عدم الإعلان عن المشتري حتى يتم الانتهاء من بعض إجراءات الصفقة بناء على رغبته.

ووفقا للبيان، قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قرر بيع كامل حصته البالغة 15.04% برأسمال شركة إنكوليس وتحقيق عوائد استثمارية من ذلك التخارج تتماشى مع استراتيجية البنك الحالية، وعلى الرغم من ذلك التخارج فإن البنك سيظل يقدم الدعم التمويلي للشركة كعميل ائتمان لتمويل عمليات التأجير التمويلي لعملائها.

وأضاف أن هذا التخارج يأتي بعد أن أسس البنك خلال عام 2017 شركة بي إم للتأجير التمويلي بغرض التوسع في ذلك النشاط ليتماشى مع استراتيجية البنك في التوسع في مجال الشركات المالية غير المصرفية والتي تتصدر حاليا ترتيب شركات التأجير التمويلي وفقا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أن الاستحواذ الأخير للبنك على حصة حاكمة بشركة سي آي كابيتال أدى إلى تملك البنك بشكل غير مباشر لحصة أغلبية بشركة كوربليس، العاملة بمجال التأجير التمويلي، وفقا للإتربي.

وأشار الإتربي إلى أن استثمار بنك مصر برأسمال شركة إنكوليس بدأ منذ تأسيسها في عام 1997 والتي كانت إحدى أول الشركات التي تعمل في مجال التأجير التمويلي في مصر وذلك بمشاركة عدة مؤسسات مالية قوية، موضحا أن الشركة ظلت تقدم أداءً قويا في سوق التأجير التمويلي خلال السنوات السابقة.

وقال باسل الحيني، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، إن قرار شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، التابعين للمجموعة، التخارج من شركة إنكوليس لا يعتبر إنقاصا من قدر الشركة بل لعله شهادة نجاح لها لكون المساهمة نمت ووصلت لمرحلة من النضج تستدعي بيعها في إطار الإدارة النشطة لمحفظة مساهمات مجموعة مصر القابضة للتأمين.

وأضاف أن المجموعة أسست مؤخرا شركة تأجير تمويلي وتخصيم مملوكة بالكامل لها كباكورة للتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بما يتعدى خدمات التأمين، وانعقد بالفعل اجتماع الجمعية التأسيسية لهذه الشركة- مصر فاينانس للخدمات المالية- وعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها يوم 21 مارس الماضي.

وقال أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الأستثمار القومي، إن البنك اتخذ قراره بالتخارج من رأسمال الشركة في ضوء الاستراتيجية الحالية له لتدوير محفظته الاستثمارية على النحو الذي يسمح له بتعظيم أرباحه الرأسمالية و التركيز على الاستثمارات في المشروعات التنموية التي تخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن البنك من مؤسسي الشركة منذ بداياتها في عام 1997 حيث كان يساهم في رأسمالها بنسبة بلغت حوالي 7.2% وكانت تمثل أحد الاستثمارات الناجحة لديه، حيث أنها من الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي وهو ما يؤكده حجم محفظة عملاء التأجير التمويلي للشركة والذي بلغ في عام 2021 نحو 3.2 مليار جنيه، كما أنها تحقق أرباح سنوية جيدة.

تأسست الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) في عام 1997 من قبل مجموعة من المؤسسات المالية وهي تعد أحد أقدم الشركات التي تعمل في مجالي التأجير التمويلي في مصر، وفقا للبيان.

وتم قيد أسهم شركة إنكوليس بالبورصة المصرية في عام 2002 لتصبح أول شركة تأجير تمويلي تدرج في البورصة المصرية، ومنذ ذلك الحين وأسهم الشركة مدرجة بالبورصة المصرية (حاليا بجدول ج).

وتمكنت الشركة بنهاية عام 2021 من تحقيق صافي أرباح قدرها 82 مليون جنيه بزيادة قدرها 11% عن صافي أرباح عام 2020، بحسب البيان.