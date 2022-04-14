وزير لبناني: بدء استيراد الغاز المصري حاليا بيد البنك الدولي وأمريكا



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق، الذى يزور القاهرة حاليا، بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، والذي شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، شهد اللقاء أيضاً بحث التنسيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات وكذلك التنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما.

وأكد وزير البترول التزام مصر ودعمها للبنان في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المساندة، وأن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.

وأعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني عن عميق الشكر للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقوفها ومساندتها للشعب اللبناني وتفهمها لمتطلبات لبنان في ظل الوضع الحالي.

كما أعرب فياض عن تطلعه لإتمام التعاقد، مشيراً إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.

حضر المباحثات الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد، وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.

ومن الجانب اللبناني السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والمهندس كمال حايك مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، والمهندسة أورور فيغالي المديرة العامة للنفط بوزارة الطاقة.