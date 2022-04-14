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سهم هيرميس يهوي نحو 20% بعد فشل صفقة استحواذ أبو ظبي الأول

10:43 ص الخميس 14 أبريل 2022
سهم هيرميس يهوي نحو 20% بعد فشل صفقة استحواذ أبو ظبي الأول

هيرميس

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كتبت – شيماء حفظي:

هوى سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 19.4% بعد إعلان بنك ابو ظبي الأول الإماراتي تراجعه عن تقديم عرض للاستحواذ على حصة أغلبية بالشركة.

وتراجع سعر سهم البنك بنحو 2% في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم.

وقرر بنك أبوظبى الأول الإماراتي، اليوم، سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقال البنك في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، إنه قرر سحب العرض بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية.

وكان البنك يعتزم التقدم بعرض شراء إجباري حتى 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس، وفقا لما أعلنه في فبراير الماضي.

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