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هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر في بداية التعاملات

09:46 ص الخميس 14 أبريل 2022
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر في بداية التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، مع تراجع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 678 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 872 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1017 جنيها للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1162 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8136 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1972 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.25%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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