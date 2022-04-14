Masrawy logo white

إعلان

بنك أبو ظبي الأول يتراجع عن الاستحواذ على حصة أغلبية في هيرميس

09:13 ص الخميس 14 أبريل 2022
بنك أبو ظبي الأول يتراجع عن الاستحواذ على حصة أغلبية في هيرميس

بنك أبو ظبي الأول

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة – مصراوي:

قرر بنك أبوظبى الأول الإماراتي، سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقال البنك في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية فإنه قرر سحب العرض.

وكان البنك يعتزم التقدم بعرض شراء إجباري حتى 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس، وفقا لما أعلنه في فبراير الماضي.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، حينها إنها تلقت خطابا من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئى 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وقالت شركة هيرميس في بيان منفصل حينها أيضا، إنها تدرس العرض المقدم من البنك.

وهيرميس، التي تأسست عام 1984، تعد إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتمتد فروعها في 13 دولة في أربع قارات، وتغطي 75 من الأسواق العالمية الأكثر جذبًا للمستثمرين.

ويبلغ رأس مال الشركة نحو 5 مليارات جنيه، وتتخطى قيمتها السوقية 17.3 مليار جنيه، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
بنك ابو ظبي الأول هيرميس الاستحواذ على هيرميس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. نشاط رياح.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا