بنك أبو ظبي الأول يتراجع عن الاستحواذ على حصة أغلبية في هيرميس

القاهرة – مصراوي:

قرر بنك أبوظبى الأول الإماراتي، سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقال البنك في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية فإنه قرر سحب العرض.

وكان البنك يعتزم التقدم بعرض شراء إجباري حتى 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس، وفقا لما أعلنه في فبراير الماضي.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، حينها إنها تلقت خطابا من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئى 19 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وقالت شركة هيرميس في بيان منفصل حينها أيضا، إنها تدرس العرض المقدم من البنك.

وهيرميس، التي تأسست عام 1984، تعد إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتمتد فروعها في 13 دولة في أربع قارات، وتغطي 75 من الأسواق العالمية الأكثر جذبًا للمستثمرين.

ويبلغ رأس مال الشركة نحو 5 مليارات جنيه، وتتخطى قيمتها السوقية 17.3 مليار جنيه، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية.