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"إيني" الإيطالية تعلن عن اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية

10:09 م الأربعاء 13 أبريل 2022
"إيني" الإيطالية تعلن عن اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية

أرشيفية لمقر شركة إيني الإيطالية

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كتب- أحمد السيد:

أعلنت "إيني" الإيطالية عن تحقيق اكتشافات نفطية وغازية جديدة في امتيازات مليحة بالصحراء الغربية المصرية، بما يقرب من 8,500 برميل/ يوم من المكافئ النفطي، وفقا لبيان الشركة اليوم.

وبحسب البيان، تم ربط هذه الاكتشافات الجديدة وربطها بالإنتاج، وذكر أنه تم الحصول على النتائج من خلال بئر Nada E Deep 1X، و التي أضيفت إلى اكتشافات عام 2021 لما مجموعه 8 آبار استكشافية، أعطت 75٪ من معدل النجاح، مما يؤكد إمكانات المنطقة.

وقالت "إيني" إن أنشطة الاستكشاف الأخرى في الامتياز جارية مع مؤشرات واعدة.​

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