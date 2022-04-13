بالأنواع والأحجام.. زيادة جديدة في سعر الزيت الحر خلال أبريل

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن سعر الزيت الحر شهدت زيادات متتالية بعد ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف المنوفي، لمصراوي أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة 20% خلال شهر مقارنة بالأسعار في بداية شهر مارس.

وأرجع المنوفي ارتفاع أسعار الزيت الحر نتيجة ارتفاع أسعار الزيت الخام، نظرًا لاستيراد أغلب الاستهلاك من الخارج، فضلا عن ارتفاع تكلفة التعبئة والتغليف.

وتستورد مصر أكثر من87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير، مقارنة بين أسعار زيت الطعام الحر في شهر مارس وأبريل، وفقًا لبيانات اطلع عليها مصراوي.

زيت عافية 0.8 لتر ذرة بسعر 38 جنيها مقابل 34 جنيها قبل الزيادة.

زيت عافية 1.6 لتر ذرة بسعر 71 جنيها مقابل 63 جنيها.

زيت عافية 2.2 لتر ذرة بسعر 98 جنيها مقابل 85 جنيها.

زيت عافية 0.8 لتر عباد بسعر 32 جنيها مقابل 28 جنيها قبل الزيادة.

زيت عافية 1.6 لتر عباد بسعر 57 جنيها مقابل 51 جنيها.

زيت عافية 2.2 لتر عباد بسعر 80 جنيها مقابل 70 جنيها.

زيت كريستال ذرة 0.8 لتر بسعر 38 جنيها مقابل 34 جنيها.

زيت كريستال ذرة 1.6 لتر بسعر 70 جنيها مقابل 55 جنيها.

زيت كريستال ذرة 2.2 لتر بسعر 98 جنيها مقابل 88 جنيها.

زيت كريستال عباد 0.8 لتر بسعر 32 جنيها مقابل 28 جنيها.

زيت كريستال عباد 2.2 لتر بسعر 80 جنيها مقابل 72 جنيها.

زيت حلوة 0.7 لتر خليط بسعر 23 جنيها مقابل 17 جنيها.

زيت حلوة خليط 1 لتر بسعر 31 جنيها مقابل 22 جنيها.

زيت حلوة خليط 2.25 لتر بسعر 68 جنيها مقابل 52 جنيها.