القابضة الإماراتية: الاستثمار في 5 شركات يعزز شراكتنا الاستثمارية مع مصر

كتبت – شيماء حفظي:

قالت القابضة ADQ الإماراتية، إن الاستثمار في 5 شركات مصرية، جاء مدفوعا بقوة الاستهلاك المحلي، وبنمو الإنتاج وإمكانات التصدير الهائلة غير المستغلة، والتوقعات التجارية الإيجابية لمصر، بفضل موقعها الاستراتيجي والحجم الكبير لسوقها المحلي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء.

وأعلنت "القابضة" – وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبو ظبي – أن الصفقة تأتي في إطار تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.

وشملت الاستثمارات حصصًا في البنك التجاري الدولي وفي منصة "فوري" وشركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشركة اللوجستية البارزة؛ وشركتي "مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو، و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، وهما من الشركات الصناعية الرئيسية في مصر.

وقال الصندوق السيادي :"خلال السنوات القليلة الماضية، أثبت الاقتصاد المصري مرونته مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة تفوق غالبية اقتصادات الأسواق الناشئة؛ حيث تشير تقديرات العام الحالي إلى نسبة نمو تبلغ 5.5 %".

قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي لأبو ظبي القابضة :"تمثل الصفقات الأخيرة شهادة على التزامنا بتعزيز شراكتنا الاستثمارية مع مصر على المدى البعيد، ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية".

وتعدّ "القابضة" مستثمرًا على المدى البعيد في الاقتصاد المصري، حيث أسست مكتبًا لها في العاصمة المصرية، وأنجزت منذ إطلاق منصتها عددًا من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات التي حققت عوائد مالية قوية، وفقا للوكالة.

كانت القابضة استحوذت على حصة أغلبية تصل إلى 85.52% في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" من خلال تحالف "القابضة" مع شركة الدار العقارية، والاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة في مصر لتصنيع الأدوية وتوزيعها وتصديرها.