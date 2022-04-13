الضرائب: لجنة بنقابة المهن التمثيلية لحل مشاكل الفنانين الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة من قبل مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية، يكون مقرها في الأخيرة، للعمل على حل كافة المشكلات بشكل فوري والتواصل مع المأموريات الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية لحل تلك المشكلات.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أضاف عبد القادر أن هذه اللجنة تختص كذلك بتقديم التوعية اللازمة والدعم الفني لأعضاء النقابة والرد على كافة استفساراتهم الضريبية مع إمدادهم بكافة مواد التوعية اللازمة.

وذكر أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس المصلحة، خلال ندوة تم عقدها بالفيديو كونفرانس بالتعاون بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية، إن هذه الندوة هي الأولى ضمن سلسلة ندوات من المتفق عقدها لنشر الوعي الضريبي لدى الفنانين وللإجابة على كافة استفساراتهم.

وأضاف أن هذه الندوات تستهدف تمكين الفنانين من الالتزام بتطبيق القوانين الضريبية على نحو صحيح بما يضمن قيامهم بدفع نصيبهم العادل من الضريبة.

وأكد شحاتة أن اللجنة المذكورة ستتواجد بمقر نقابة المهن التمثيلية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع لحل مشكلات الفنانين أولا بأول، موضحا أن هذه اللجنة ليس هدفها فقط حل المشكلات وإنما تلافي حدوث تلك المشكلات من البداية.

وذكر أن المصلحة لم تتوانَ عن تشكيل تلك اللجنة وهذا يرجع إلى إيمان كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالدور الهام للفنانين في المجتمع، وأهمية مساهمتهم في دعم ثقافة الالتزام الطوعي بالضريبة والتي تعود علينا جميعا بالنفع في شتى مجالات الحياة حيث تعد الضرائب العمود الفقري لموارد الخزانة العامة للدولة.

وقال ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار المهن الحرة بمصلحة الضرائب، إن اللجنة المشكلة تعد قناة تواصل بين المصلحة والفنانين وستقوم بحل مشكلات الفنانين ليس فقط التابعين لمركز كبار المهن الحرة ولكن بمختلف المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وطالب شاهين كافة الفنانين بسرعة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنهم سيلقون كامل الدعم من المصلحة في تيسير إجراءات التسجيل أمامهم.

وتضمنت الندوة الرد على أهم الأسئلة الشائعة لدى الفنانين مثل لماذا يخضع أداء الفنان لضريبة القيمة المضافة، وما هي مواد القانون التي تنص على خضوع الفنان لضريبة القيمة المضافة، وما هي فئة الضريبة وكيف يتم حسابها، وكيف يتم محاسبة الفنان عند أداء عمله داخل المناطق الحرة مثل مدينة الإنتاج الاعلامي أو خارج البلاد، وما هو موقف منتج العمل الفني من هذه الضريبة.