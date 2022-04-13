شعبة الورق: 3600 جنيه زيادة في أسعار الورق المحلي بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الورق المصنع محلياً ارتفعت بين 3450 و3600 جنيه للطن بالأسواق خلال الشهر الجاري.

وأرجع خضر ارتفاع أسعار الورق المحلي إلى تراجع المعروض منه في الأسواق خلال الفترة الحالية، وزيادة تكاليف الإنتاج لورق الكتابة والطباعة.

وارتفع سعر طن ورق الكتابة والطباعة وزن 50/48 جراما إلى 23700 جنيه مقابل 20100 جنيه، وسعر طن الورق وزن 55/54 جراما إلى 23150 جنيه مقابل 19700 جنيه، بحسب خضر.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الورق وزن 60/58 جراما ارتفع إلى 22800 جنيه مقابل 19250 جنيه، وسعر طن الورق وزن 70/68 جراما إلى 22500 جنيه مقابل 18950 جنيه، وسعر طن الورق وزن 87/80 جراما إلى 22500 جنيه مقابل 18950 جنيه.

وتوقع خضر مزيد من الارتفاع في الأسعار الفترة المقبلة في الأسعار.

وتستورد مصر ورقا من الخارج بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ويتم إنتاج الباقي داخل المصانع المحلية، بحسب رئيس الشعبة في وقت سابق لمصراوي.

وقال خضر إن مصر تستورد الورق من العديد من الدول منها فنلندا والبرازيل وغيرهما.