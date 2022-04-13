الطماطم تواصل الارتفاع.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والخيار الصوب، والفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب بين 50 قرشًا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و3 جنيهات، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6.5 و12.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين جنيه و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 11 و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات بزيادة جنيهين.

الفراولة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.