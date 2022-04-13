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قفزة في سعر السمك البوري والمكرونة بسوق العبور اليوم الأربعاء

10:18 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
قفزة في سعر السمك البوري والمكرونة بسوق العبور اليوم الأربعاء

سوق السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
قفز سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 30 جنيها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 65 و75 جنيها.
وصعد سعر كيلو البوري 15 جنيها، ليتراوح بين 70 و77 جنيها.
كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 40 جنيها، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 39 و41 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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