"النصر" توقع مذكرة تفاهم مع شريك صيني لإنتاج سيارة كهربائية في مصر

وأوضح المصدر، أن توقيع مذكرة التفاهم، جاء بعد مفاوضات شركة النصر للسيارات - تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال - لإنتاج السيارة الكهربائية، بعد

ترشيح الشركة الاستشارية الألمانية عددًا من الشركات المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر وفقا للدراسات، والتي توصلت لاتفاق تفاهم مع إحداها.