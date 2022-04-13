Masrawy logo white

إعلان

"النصر" توقع مذكرة تفاهم مع شريك صيني لإنتاج سيارة كهربائية في مصر

10:08 ص الأربعاء 13 أبريل 2022
"النصر" توقع مذكرة تفاهم مع شريك صيني لإنتاج سيارة كهربائية في مصر

شركة النصر لصناعة السيارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتبت - شيماء حفظي:
قال مصدر لمصراوي، إن شركة النصر للسيارات، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية متخصصة في إنتاج السيارات، تمهيدًا لتصنيع سيارة كهربائية في مصر.
وأوضح المصدر، أن توقيع مذكرة التفاهم، جاء بعد مفاوضات شركة النصر للسيارات - تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال - لإنتاج السيارة الكهربائية، بعد ترشيح الشركة الاستشارية الألمانية عددًا من الشركات المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر وفقا للدراسات، والتي توصلت لاتفاق تفاهم مع إحداها.
وقال المصدر، إنه سيتم الإعلان رسميًا عن اسم الشركة الصينية بعد توقيع العقود مع شركة النصر للسيارات وذلك قبل منتصف العام الجاري، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج منتصف 2023.

وتسعى الحكومة لإعادة إحياء النصر للسيارات - العائدة من التصفية - عبر تصنيع سيارة كهربائية، لمواكبة تطور صناعة السيارات في العالم، بالشراكة مع جهة تصنيع عالمية.

والنصر للسيارات" شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم تأسيسها بقرار جمهوري رقم 913 مايو 1960، وظلت تنتج سيارات من طرازات محتلفة حتى تعثرت وتم إصدار قرار بتصفيتها في عام 2000، قبل أن تعيدها الحكومة مرة أخرى لتطويرها.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
النصر للسيارات شركة النصر السيارة الكهربائية السيارات الصينية

الخبر التالى:

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الأربعاء ببداية التعاملات
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا