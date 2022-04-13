"النصر" توقع مذكرة تفاهم مع شريك صيني لإنتاج سيارة كهربائية في مصر
وتسعى الحكومة لإعادة إحياء النصر للسيارات - العائدة من التصفية - عبر تصنيع سيارة كهربائية، لمواكبة تطور صناعة السيارات في العالم، بالشراكة مع جهة تصنيع عالمية.
والنصر للسيارات" شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم تأسيسها بقرار جمهوري رقم 913 مايو 1960، وظلت تنتج سيارات من طرازات محتلفة حتى تعثرت وتم إصدار قرار بتصفيتها في عام 2000، قبل أن تعيدها الحكومة مرة أخرى لتطويرها.
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