"مش بس جوابات ودفتر توفير".. تعرف على أبرز الخدمات التي يقدمها البريد

كتب- علاء حجاج:

لم يعد دور البريد المصري مقتصرا على توصيل الرسائل البريدية "الجوابات" أو فتح دفاتر التوفير فقط، بل اختلف الوضع حاليا وتعددت الخدمات المقدمة من الهيئة في ظل تنفيذ خطط البريد للرقمنة والتطوير في أكثر من 4000 مكتب تابع لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويقدم البريد المصري، بفروعه المميكنة حاليا، عشرات الخدمات المتكاملة التي تخدم أهداف الدولة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الوصول إلى عملائهم، وشحن منتجاتهم محليا ودوليا عبر خدمات شحن اقتصادية بجودة عالية.

وفي هذا التقرير يرصد مصراوي عددا من الخدمات المميزة التي يقدمها البريد المصري والتي قد لا تعرفها من قبل.

تطبيق ياللا

أول سوبر آب فى مصر لتلبية الاحتياجات اليومية والمالية للعملاء وهو يقدم العشرات من الخدمات مثل إرسال واستقبال الأموال، وسداد جميع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال خدمة "ياللا فلوس" داخل التطبيق، بالإضافة إلى إتاحة خدمات أخرى مثل طلب كافة الاحتياجات اليومية (البقالة - الأدوية - المستلزمات الأساسية).

بطاقة ياللا

بطاقة مسبقة الدفع تستخدم كحساب مالي أساسي للتعامل على التطبيق ويمكن شحن البطاقة من خلال أي مكتب من مكاتب البريد المصري، أو من خلال شركاء البريد المصري من شركات الدفع الإلكتروني.

خدمة Ugotbox

هذه الخدمة قد لا يعلمها الكثيرون، وهي خدمة مقدمة من البريد لتسهيل عمليات الشراء المجمع من الأسواق الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تساعد على طلب أكثر من عنصر من المواقع الإلكترونية المختلفة وتجمعيهم في شحنة واحدة بسعر شحن واحد.

وتتميز هذه الخدمة بأن الأسعار معفاة من الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تحصل على 30 يوم تخزين مجاني للاستمتاع بالتسوق وشحن كل طلباتك فى شحنة واحدة.

وبعد شحن كافة طلباتك في "أوردر واحد" يتم شحنها إلى عنوانك بمصر بمصاريف شحنة واحدة.

كل ما عليك هو الدخول الى موقع Ugotbox ووضع لينكات المنتجات الراغب بشرائها وإكمال البيانات.

برنامج Win

هو عبارة عن برنامج للمكافآت والنقاط في مصر، أطلقه البريد المصري مطلع العام الجاري.

يشجع برنامج Win عملاء البريد على استخدام بطاقات البريد المصري المالية - الدفع الإلكتروني - في عمليات الشراء المباشر غير النقدي والتسوق عبر الإنترنت واكتساب نقاط (وينات) يتم استبدالها بمشتريات من شبكة تجار يصل عددها إلى 150 تاجرًا بفروعهم في كافة أنحاء مصر.

وصلها

"وصلها" واحدة من الخدمات المميزة التي أطلقها البريد المصري لدعم المشروعات الصغيرة والتجارة الإلكترونية، حيث أطلق البريد موقعا إلكترونيا مخصصا لتسجيل التجار وتلقي طلباتهم لخدمات شحن منتجاتهم.

من خلال الموقع الإلكتروني يسمح للتاجر الدخول عليه وإنشاء حسابه وإدخال بياناته وأماكن استلام الشحنات منه سواء كان العميل شركة أو متجرا إلكترونيا أو فردا عاديا، ويقوم البريد بتسليم الشحنة من خلال تطبيق الخدمة المرتبط بنظام إلكتروني حديث يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي يحدد عدد السيارات وخطوط السير ومتابعة تنفيذ مهام المندوبين في أسرع وقت.

ويتم إخطار المستلم بميعاد وتاريخ استلام الشحنة عن طريق إرسال رقم سري مؤقت لضمان وصول الشحنة إلى المشتري، وإمكانية تحصيل قيمة الشحنة لصالح التاجر وإيداعها في حسابه ويمكن للتاجر تتبع كل خطوات إرسال الشحنة من خلال الموقع والتأكد من التسليم والتحصيل.

إيزي بوكس

خدمة "Easy Box" المتكاملة والتي تخاطب احتياجات عملاء البريد من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، والخدمة عبارة عن دمج لخدمات البريد المصرى المالية والبريدية والتي تمكنهم من:

- ايداع الطرد بمكتب البريد أقرب للعميل.

- طلب تحصيل مبلغ مالي محدد عند التسليم.

- فتح حساب "توفير - جاري" لدى البريد المصري والحصول على بطاقة الخصم المباشر أو الحصول على بطاقة مسبقة الدفع.

- تسليم الطرد بمكتب البريد بسعر شحن اقتصادي عبر شبكة البريد السريع، حيث يتم تسليم الطرد إلى المرسـل إليه وتحصيل المبلغ بمكتب البريد.

- إيداع مبلغ التحصيل في حساب العميل مرسل الطرد خلال 24 ساعة من عملية التسليم والتحصيل.

- استلام إشعار رسالة نصية قصيرة "SMS" لتأكيد إيداع المبلغ في حساب العميل مرسل الطرد.

استخراج الاوراق الحكومية

تقدم مكاتب البريد المطورة عددا من الخدمات الحكومية مثل دفع الفواتير واستخراج شهادات الميلاد والوفاة وتجديد بطاقة الرقم القومي ودفع مخالفات المرور وعدد من خدمات الشهر العقاري، ودفع المصروفات المدرسية.