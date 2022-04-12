تفاصيل الحصص التي اشترتها "القابضة" الإماراتية في 5 شركات مصرية

كتبت-ياسمين سليم:

اشترى صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، حصصًا في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار.

وبحسب الإفصاحات التي نشرتها البورصة المصرية، فإن هذه الشركات هي: البنك التجاري الدولي وفوري للتكنولوجيا وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وأبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.

ونشرت شركة إيه إف لتداول الأوراق المالية، حصة كل شركة حصل عليها صندوق أبوظبي السيادي والتي جاءت كالتالي:

الإسكندرية لتداول الحاويات: 32%

أبوقير للأسمدة: 21.52%

مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو): 20%

بنك التجاري الدولي (CIB): 17.15%

فوري: 12.6% بعد زيادة رأس المال.

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وكانت وكالة بلومبرج، قالت الشهر الماضي نقلا عن مصادر إن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري، بالإضافة إلى حصص في أبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.