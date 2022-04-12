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مصدر: بنك الاستثمار القومي تخارج من أبوقير للأسمدة لصالح "القابضة"

03:03 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
مصدر: بنك الاستثمار القومي تخارج من أبوقير للأسمدة لصالح "القابضة"

شركة أبوقير للأسمدة

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كتبت- شيماء حفظي:
قال مصدر حكومي لمصراوي، إن بنك الاستثمار القومي تخارج من كامل حصته في شركة أبوقير للأسمدة لصالح الصندوق السيادي الإماراتي.
وبحسب المصدر، باع بنك الاستثمار القومي حصته البالغة 21.52% من أسهم شركة أبوقير للأسمدة للقابضة الإماراتية - أحد الصناديق السيادية المملوكة لحكومة أبو ظبي.
وكانت البورصة أعلنت اليوم، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم أبوقير للأسمدة مقابل حولي 391.9 مليون دولار.
وكان بنك الاستثمار القومي باع 3.36% من حصته البالغة سابقاً 24.88% ضمن طرح أجرته الحكومة نهاية العام الماض

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