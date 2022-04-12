تطور خسائر اقتصاد مصر من العمليات الإرهابية في 6 سنوات (جراف)

تكبدت مصر خسائر بلغت نحو 386 مليار جنيه جراء العمليات الإرهابية خلال الفترة من 2010 إلى 2016، بحسب دراسة أعدها عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي.

وكشفت الجبالي، عن نتائج دراسته أمس خلال الندوة الأولى للمشروع البحثي حول تكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر، الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتظهر الدراسة أن أكبر الخسائر كانت خلال الفترة بين الأعوام المالية 2010-2011 و2013/ 2014.

ويوضح الجراف التالي تطور خسائر الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 6 سنوات، وفقًا لتقديرات الدراسة.