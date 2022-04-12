أسعار بيتكوين تتراجع تحت 40 ألف دولار لأول مرة في نحو شهر

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تراجعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، وانخفضت بنسبة 4.29% في تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة أقل مستوياتها في نحو 3 أسابيع.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية، انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى 40167 دولارا متراجعا بنحو 1850 دولارا مقارنة بما كان عليه قبل 24 ساعة.

وكان سعر بيتكوين انخفض إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 40 ألف دولار للمرة الأولى منذ 16 مارس خلال تعاملات أمس، وفقا لشبكة سي إن بي سي.

وانخفض أسعار بيتكوين بنسبة 13.84% خلال تعاملات آخر 7 أيام.

ووصلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى نحو 764.1 مليار دولار، وهو ما سجلت معها القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة ككل نحو تريليون و858.2 مليار دولار.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي، تعثر سعر بيتكوين أمس الاثنين مع تقييم المستثمرين المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بمزيد من التشديد.

وذكرت الشبكة أن التراجع جاء بعد أن وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.78% أمس الاثنين، حيث تميل الأصول ذات المخاطر العالية إلى الانخفاض عندما ترتفع العائدات. كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 1% أمس.

وعلى الرغم من أن عملة بيتكوين يجب أن يتم تداولها بشكل مستقل عن سوق الأوراق المالية، فإن العلاقة بين الاثنين كانت عالية بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، بحسب بيتكوين.

وقال رياض كاري، محلل أبحاث في كايكو: "استمرت بيتكوين والأسواق التقليدية في الاستجابة بشكل سلبي للتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية لمحاربة التضخم، ويبدو أن إصدار مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء يضغط بشدة".

وأضاف: "على الصعيد العالمي، تؤدي الحرب المستمرة في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المتزايدة في الصين إلى جر الأسواق".

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 9925 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.