بينها البنك التجاري وفوري.. تفاصيل شراء صندوق إماراتي حصصًا في شركات مصرية

استحوذ صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، على حصص في 5 شركات مصرية في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء تنفيذ صفقات على 5 شركات مصرية هي وهي البنك التجاري الدولي وفوري للتكنولوجيا وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو وأبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.

ونشرت البورصة المصرية اليوم إعلانات للمتعاملين عن نسبة الأسهم التي باعتها كل شركة منفصلة.

تفاصيل الصفقة

باع البنك التجاري الدولي أسهمًا بعدد 340.096.135 سهم بمبلغ 911.45 مليون دولار.

نفذت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية صفقة من الحجم الكبير على حقوق اكتتاب لعدد 201.603.746 حق بمبلغ 54.87 دولار.

كما نفذت فوري صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 215.124.316 سهم بمبلغ 68.5 مليون دولار.

باعت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أسهمًا بعدد 476.721.088 سهم بمبلغ 186 مليون دولار.

كما باعت شركة أبوقير للأسمدة وللصناعات الكيماوية أسهمًا بعدد 271.573.655 سهم بمبلغ 391.9 مليون دولار.

وأظهرت البيانات تنفيذ صفقة على أسهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو لعدد 45.832.446 سهم بمبلغ 266.5 مليون دولار.

وكانت وكالة بلومبرج، قالت الشهر الماضي نقلا عن مصادر إن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري، بالإضافة إلى حصص في أبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.