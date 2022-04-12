3.7 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية في أول 9 أشهر من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت حصيلة الدولة من الضرائب العقارية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 12.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020-2021.

وقال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن حصيلة الضرائب العقارية التي تحصلها المصلحة (شاملة ضريبة المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان) وصلت إلى نحو 3 مليارات و717.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2021-2022.

وأضاف أن ذلك يأتي مقارنة بحصيلة بلغت نحو 3 مليارات و313.3 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2020-2021.

وذكر ناجي السرجاني أن المصلحة حققت بهذه الحصيلة 83% من المستهدف تحصيله خلال الفترة المذكورة.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 5.5 مليار جنيه عن ضريبة المباني خلال العام المالي الجاري بزيادة 25.9% عن العام الماضي، بحسب ما هو مدرج بالموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022.

كما تستهدف تحصيل ضريبة على الأراضي بقيمة 127 مليون جنيه مقابل 113 مليون جنيه كانت مستهدفة في العام المالي السابق بزيادة 12.4%.

ومصلحة الضرائب العقارية مسؤولة عن جمع وتحصيل الضريبة على المباني، وضريبة الملاهي، وضريبة الأطيان.