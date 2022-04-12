أسعار الدواجن والبيض واللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تختلف أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق من منطقة لأخرى، ويتغير أيضاً السعر يومياً طبقاً للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الداوجن البيضاء: 41.85 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.88 جنيه.

سعر كيلو الداوجن البيضاء المجمدة: 48.9 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.99 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.72 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.74 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 151.6 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو الصغير بعظم: 138.33 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 143 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 159.05 جنيه.