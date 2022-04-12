Masrawy logo white

إعلان

أسعار الدواجن والبيض واللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء

10:52 ص الثلاثاء 12 أبريل 2022
أسعار الدواجن والبيض واللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن واللحوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تختلف أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق من منطقة لأخرى، ويتغير أيضاً السعر يومياً طبقاً للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الداوجن البيضاء: 41.85 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.88 جنيه.

سعر كيلو الداوجن البيضاء المجمدة: 48.9 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.99 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.72 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.74 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 151.6 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو الصغير بعظم: 138.33 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 143 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 159.05 جنيه.

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
أسعار اللحوم أسعار الداوجن أسعار البيض

الخبر التالى:

المالية: إطلاق "الإيصال الإلكتروني" تجريبيا 15 أبريل وإلزاميا أول يوليو
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..صندوق سيادي إماراتي يشتري حصصًا في 5 شركات بالبورصة بـ 1.9 مليار دولار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا