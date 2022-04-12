مصر تبحث مع الأردن المساهمة في مشروعات توصيل الغاز للمنازل



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس خيري عمرو وزير الاستثمار الأردني، خلال زيارته للقاهرة زيادة التعاون في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي داخل الأردن بخبرات مصرية من خلال شركات قطاع البترول المتخصصة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء استعراض الخبرات المصرية في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونجاحها في تغطية أكثر من 13.5 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي بعد مضاعفة معدل التوصيل إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة في ظل وجود شركات مؤهلة وكوادر مدربة وتوافر إمكانيات فنية وهندسية وقاعدة تصنيعية.

وقالت الوزارة إن ذلك يمكن أن يكون داعماً لتوجه الأردن للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل، واستكمال تزويد مختلف الصناعات بعد الدراسة الجيدة والتغلب على التحديات في تنفيذ المشروع.

وأكد الوزير الأردني أهمية مشاركة مصر بخبراتها الطويلة في تنفيذ هذه المشروعات بالأردن بما يسهم مساهمة كبيرة في نجاح تنفيذها عبر مد شبكات الغاز وتوصيله في مختلف المدن الأردنية.

وأوضح أنه يجري حالياً الدراسة الفنية والاقتصادية بواسطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي بالأردن والتي على أساسها سيتم تحديد أفضل رؤية للتنفيذ.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر على أتم استعداد للمشاركة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمدن الأردنية، موضحا أن شركات قطاع البترول المصرية العاملة بالأردن وفي مقدمتها شركة فجر للغاز الطبيعي حققت قصص نجاح على مدار عقدين حتى الآن وهو ما يعد حافزاً لها لمزيد من النجاح بأيادٍ مصرية.

واتفق الجانبان على إرسال فريق عمل من شركات توصيل الغاز الطبيعي المصرية الي الأردن للتعاون واستعراض الإمكانيات والتعرف على تفاصيل المشروعات.



وأكد الوزير الأردني أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الأردنية واستكمال تزويد ما يصل إلى 95% من المصانع بالأردن بالغاز سيكون له مردود اقتصادي إيجابي وسيسهم في تقليل استيراد البوتاجاز.

وأشاد بإمكانات شركات الغاز المصرية العاملة في الأردن والتي تمتلك منظومة فنية وكفاءات على أرقى مستوى، مشيراً إلى أن إنجازاتها واضحة وملموسة، وفقا للبيان.