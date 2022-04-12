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قفزة كبيرة في سعر السمك البلطي والبوري بسوق العبور اليوم الثلاثاء

10:06 ص الثلاثاء 12 أبريل 2022
قفزة كبيرة في سعر السمك البلطي والبوري بسوق العبور اليوم الثلاثاء

سوق السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
قفز سعر كيلو السمك البلطي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 39 و41 جنيها.
وصعد سعر كيلو البوري 15 جنيها، ليتراوح بين 55 و75 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبري ، ليتراوح بين 90 و160 جنيها
وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا، ليتراوح بين 35 و75 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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