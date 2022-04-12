Masrawy logo white

إعلان

الطماطم تعود للارتفاع.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

10:00 ص الثلاثاء 12 أبريل 2022
الطماطم تعود للارتفاع.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

سوق للخضروات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة والفراولة والفاصوليا والخيار البلدي اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
الطماطم وق العبور لكوسة لخيار
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا