الطماطم تعود للارتفاع.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة والفراولة والفاصوليا والخيار البلدي اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.