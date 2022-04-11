الجبالي: اقتصاد مصر خسر 386 مليار جنيه في 6 سنوات بسبب الإرهاب

كتبت- ياسمين سليم:

قال عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر خسر خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016 نحو 385.6 مليار جنيه بسبب الأحداث الإرهابية.

وأوضح الجبالي، خلال الندوة الأولى للمشروع البحثي حول تكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر، اليوم الاثنين، أنه أعد دراسة مع فريق بحثي حول التكلفة الاقتصادية للإرهاب في مصر.

وقال إن هذه الدراسة توصلت إلى أن معدلات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر، بينما يرتفع عجز الموازنة.

وأضاف أنه على سبيل المثال تضرر قطاع السياحة بشدة في الفترة من 2011 إلى 2015، وخسرت نحو 207.5 مليار دولار بين إيرادات مخطط لها التحقيق وإيرادات أخرى تتعلق بالنشاط، بجانب تأثيرات هذه الخسائر على الخزانة العامة وميزان المدفوعات.

وبحسب الجبالي فإن الأحداث الإرهابية تسببت في خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 385.6 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 و2016.

وأوضح أن خسائر الناتج المحلي خلال هذه الفترة أثرت على معدلات النمو وتسببت في تراجع الاستثمارات بنحو 176 مليار جنيه.

ويوضح الجدول التالي تسلسل خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال 6 سنوات، بحسب الجبالي.

وأطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر الدراسات الاستراتيجية، اليوم، مشروعًا بحثيًا حول تكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر.