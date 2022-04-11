التضامن تطلق مشروعا بحثيا حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر



كتبت- ياسمين سليم:

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مشروعًا بحثيًا حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر.

وقالت القباج، في الندوة الأولى للمشروع البحثي اليوم الاثنين، إن هذا المشروع تكليف رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبحث حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر والدول الإسلامية.

وأوضحت أن متوسط التكلفة الاقتصادية للإرهاب عالميا ارتفعت بشدة بعد حرب العراق لتبلغ 70 مليار دولار سنويًا وكان قبل ذلك 15 مليار دولار.

وبحسب القباج فإن البحث سيعتمد على 4 محاور هي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي.

وقال خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأحداث الإرهابية كبدت مصر خسائر متراكمة أثرت على التنمية.

وأوضح أن على مدى عقود تعرضت مصر لإرهاب يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، الأمر الذي مثل تهديدًا وجوديًا لمصر خاصة مع بلوغ ذروة نشاطه في سنتي 2014 و2015.

وتسببت الأحداث الإرهابية في خسائر مباشرة مثل خروج رؤوس الأموال والاستثمار، كما سببت خسائر غير مباشرة مثل النفقات التي دفعتها الدولة لأسر الضحايا وإعاقة فرص الاستثمار، بحسب عكاشة.

وأضاف أن المشروع البحثي يهدف إلى تقييم مخاطر الإرهاب والتطرف.