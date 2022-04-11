الحاصلات الزراعية: 300 جنيه زيادة في سعر طن الأرز الأبيض بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأرز الأبيض شهدت ارتفاعًا بنحو 300 جنيه للطن بالأسواق خلال الفترة الماضية.

وأرجع العطار زيادة الأسعار إلى العرض والطلب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي في شهر رمضان.

وأضاف العطار أن متوسط سعر طن الأرز الأبيض يتراوح بين 9200 جنيه و11 ألف جنيه.

وذكر أن زيادة سعر الطن انعكست على سعر الكيلو في السوق المحلي، ولكن بقيمة بسيطة تصل إلى 50 قرشا في الكيلو.

ووفقا لقول العطار، فإن متوسط سعر كيلو الأرز الأبيض السائب يتراوح حاليا بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، ويتراوح متوسط سعر الكيلو المعبأ بين 11 و15 جنيهًا.

وكان سعر طن الأزر الأبيض ارتفع بحوالي 1500 جنيه للطن خلال الشهر الماضي بالأسواق قبل أن يتراجع في وقت لاحق ويفقد بعض هذه الزيادة، وفقا لقول عبور العطار في وقت سابق لمصراوي.