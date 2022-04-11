وزير المالية يدعو إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ



كتب- مصطفى عيد:

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، نظراءه الأفارقة إلى ضرورة التوصل إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ من خلال عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية المشتركة في الفترة المقبلة، فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ "cop 27".

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، قال الوزير خلال لقائه بالدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن ذلك يأتي على نحو يسهم في تحقيق أهداف الدول الأفريقية خاصة في ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.

وأكد الوزير حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، على نحو يساعد في إنجاح استضافة مؤتمر تغير المناخ، موضحا أنه تمت مناقشة عدد من المبادرات المقرر طرحها في قمة المناخ "cop 27" لتحقيق طموحات الدول الأفريقية في مجال توفير مصادر التمويل اللازم لظاهرة التغير المناخي.

واستعرض الوزير التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصادات الأفريقية، ومنها: ارتفاع أسعار البترول والسلع الغذائية وعلى رأسها القمح، مؤكدًا أهمية التوصل إلى آليات لوقاية الدول والاقتصادات الأفريقية من مثل هذه التحديات العالمية، ومنها بحث إنشاء صناديق "تحوط مشتركة".

ووجهت الدكتورة فيرا سونجوي الدعوة للوزير للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية الأفارقة بداكار خلال مايو المقبل، باعتبار ذلك خطوة نحو الإعداد للاجتماعات التي ستستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة لتوحيد الرؤى الأفريقية على صعيد قضايا التمويل وتغير المناخ.

وبحث الجانبان المشروع المقدم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإنشاء مرفق للسيولة والاستدامة؛ بما يسهم في تخفيف أعباء الاقتراض للدول الأفريقية من أسواق المال الدولية، كما ناقشا الاستعدادات الأفريقية لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وتم التأكيد على أهمية التنسيق الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة في هذه المحافل.