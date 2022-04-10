3.1 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد من الضرائب والرسوم في مارس



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك المصرية أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال مارس الماضي بلغت نحو 3 مليارات و150 مليونًا و182 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 3700 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال مارس الماضي.

وأوضح أن هذه الشهادات لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، والسيارات.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 534 مليونًا و516 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و615 مليونًا و666 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال مارس الماضي، بتصدير مشمول 2154 بيانًا جمركيًا صادر تحت مختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و375 مليونًا و945 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية.

وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 809 آلاف جنيه، وفقا للتقرير.