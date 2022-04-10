الاتحاد الأوروبي يستهدف توقيع مذكرات تفاهم مع مصر بمجال الهيدروجين



كتب- مصطفى عيد:

قال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي للصفقة الأوروبية الخضراء والمفوض الأوروبي للعمل المناخي، إن الاتحاد الأوروبي يستهدف توقيع عدة مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهيدروجين والأمونيا خلال القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مصر خلال العام الحالي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أضاف تيمرمانس، خلال لقائه مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للاستعانة بمصر للتوسع في نشاط تصنيع الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

وأكد أن مصر سوق كبير ومتنامي، وأن فرص توسعة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كبيرة في مختلف الأصعدة وخاصة في مجالات الغاز والكهرباء والهيدروجين.

وأوضح تيمرمانس أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع العديد من الدول للوصول لانتقال طاقي عادل للجميع، ويبحث سبل الإسراع بتطبيق استراتيجيات الحفاظ على البيئة.

وأشار إلى توجه الاتحاد الأوروبي حالياً لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بها والإسراع بمجهودات التحول الطاقي ورفع كفاءة الطاقة في ظل طلب كبير للدول الأوروبية خاصة على الهيدروجين.

وأكد وزير البترول أن القمة الأفريقية الأوروبية في فبراير الماضي شهدت عدة اجتماعات مثمرة مع العديد من المسئولين تمهيداً لإعداد مبادرات ووضع خطط عمل للفترة القادمة.

وقال إن هناك عدة محادثات مع العديد من الشركات الأوروبية لاستعراض أحدث التكنولوجيات المتخصصة في خفض الانبعاثات وذلك بالتوازي مع تطوير الاستراتيجيات الخاصة بمصر في ذات المجال وخاصة الاستراتيجية القومية للهيدروجين.

وأشار الوزير إلى التعاون البناء مع الدول الأعضاء لمنتدى غاز شرق المتوسط والشركات الأوروبية والأجنبية في إطار أنشطة المنتدى ومنظومة التكامل والترابط بين الدول الأعضاء بالاستفادة من إمكانات كل دولة والتوسع في مجال تصدير الغاز المسال للمساهمة في توفير جانب من احتياجات أوروبا.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة تتضمن مصنعين لإسالة الغاز وقاعدة تصنيعية كبيرة ومهارات متميزة للكوادر البشرية، وأن التكنولوجيات الحديثة من شأنها أن تحسن كفاءة أداء العمليات بقطاع البترول.

وذكر الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر وضعت قاعدة رئيسية لإعادة تصحيح هيكل الطاقة وساهمت بقوة في إعادة النظر في مزيج الطاقة المصري والاعتماد أكثر على الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الطاقي والعمل على تأمين امدادات مستمرة للطاقة لجميع الأطراف.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات الطاقة وسبل تكامل جهود التحول الطاقي وتعزيزها لتحقيق المستهدفات المرجوة للحفاظ على المناخ والبيئة.

كما شهد اللقاء استعراض الفرص المتاحة لزيادة مجالات التعاون في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية بين الجانبين خاصة في مجالات الهيدروجين والغاز والكهرباء، وفقا للبيان.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل من الجانبين لبحث فرص زيادة التعاون في مجالات الطاقة المختلفة والإعداد لمذكرات التفاهم لتوقيعها خلال القمة العالمية للمناخ.

يذكر أن الصفقة الخضراء الأوروبية هي مجموعة سياسات ومبادرات للمفوضية الأوروبية بهدف تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.