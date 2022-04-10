"إيدينا" تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال 3 سنوات



كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن تخطيطها لضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار جنيه خلال 3 سنوات القادمة.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الأحد، جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعدد من مصانع المنتجات الغذائية في مدينة 6 أكتوبر من بينها مصنع E07 التابع لشركة إيديتا للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بولاريس.

وذكر البيان، أن الهدف من الاستثمارات الجديدة التوسع في عمليات الشركة التشغيلية وتوفير فرص عمل.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.