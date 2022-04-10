معيط: الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع التحديات الخارجية الحالية



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل المرن مع التحديات الخارجية الحالية، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية التي تبعها اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، والمواد البترولية، وتكاليف الشحن.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، وممثلي الشركات السويدية العاملة في مصر، أن ذلك جاء نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وأكد استمرار الحكومة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي مكنت مصر من امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

وقال الوزير: "مستمرون في العمل بكل قوة لتهيئة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات ومحفزة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، والمحرك الأساسي لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة".

وتابع: "تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات في مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة؛ على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030".

وأعرب الوزير عن ترحيب الحكومة بإقامة حوار مع مجتمع الأعمال السويدي في مصر لاستعراض تطور الاستثمارات السويدية في مصر، ومناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات، على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنمية الاستثمارات القائمة، وجذب المزيد من المستثمرين السويديين إلى مصر.

وأكد السفير السويدي بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها الدولة المصرية.