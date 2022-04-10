صادرات الصناعات الهندسية تقفز 26% أول شهرين من عام 2022

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصادرات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال أول شهرين من عام 2022 بنسبة 26%.

وبحسب بيان المجلس التصديري، بلغت صادرات القطاع أول شهرين من العام الجاري نحو 583.5 مليون مقابل 464.9 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن صادرات القطاع ارتفعت 26% فى شهر فبراير2022، حيث بلغت 304 ملايين دولار مقابل 241.3 مليون دولار فى فبراير 2021.

وأوضح المجلس التصديري، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2022 حتى نهاية شهر فبراير بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي الأجهزة الكهربائية بنسبة 61%، والكابلات بنسبة 62%، والأجهزة المنزلية بنسبة 23.5%، والمعادن بنسبة 151%، والآلات والمعدات بنسبة 149%.

وأضاف البيان أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا– المانيا – إسبانيا– التشيك )، ثم دول أسيا ( السعودية – الإمارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – باكستان- الصين - عمان )، وإفريقيا ( ليبيا – غانا - كوت ديفوار ).

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي من أجل الإسهام في خفض فاتورة الاستيراد أولا وتسهيل العملية التصنيعية والتصديرية.

وأوضح أن مطالب العمل على خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات قد تصل بنا بنسب زيادة سنوية 40%، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.

وأشار شريف الصياد، إلى أهمية توفير معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة

كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.