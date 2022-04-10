كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي بين 50 قرشا و3.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الملوخية 50 قرشا، ليتراوح بين 5 و8 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 جنيه و11 جنيها، بتراجع 3.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.